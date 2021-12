Malta si prende cura dei 6 studenti molisani bloccati perché positivi al Covid

Tre asintomatici e tre con lievi sintomi, tutti con doppia dose di vaccino muniti di Green Pass, trascorreranno quindi le festività natalizie in quarantena sull’arcipelago maltese

Sono rassicuranti le notizie che giungono dalla bella isola di Malta dove in questo momento si trovano in isolamento fiduciario, dovuto alla positività al Covid, sei studenti molisani dell’Istituto Pilla di Campobasso. Stanno bene ma dovranno rispettare il protocollo previsto in casi come questi.

Anche i giornali isolani si stanno interessando al caso dando risalto alla notizia, in particolare “corrieredimalta.com” che il Quotidiano del Molise ha contattato per conoscere altre novità. Ecco come descrivono la situazione i colleghi giornalisti del posto:



“Sei studenti dell’Istituto “Leopoldo Pilla” di Campobasso sono bloccati a Malta dopo essere risultati positivi al tampone molecolare obbligatorio prima del rientro in Italia, protocollo disposto dall’ultimo decreto emanato dal Ministero della Salute italiano ed entrato in vigore lo scorso giovedì 16 dicembre. I giovani, tre asintomatici e tre con lievi sintomi, tutti con doppia dose di vaccino anti Covid-19 e muniti di Green Pass, trascorreranno quindi le festività natalizie in quarantena sull’arcipelago maltese. Fanno parte di un gruppo più ampio, composto da quaranta studenti partiti il mese scorso per il progetto “Erasmus Plus”. Trentaquattro di loro hanno già fatto ritorno in Italia nelle ultime ore, mentre i sei dovranno aspettare di negativizzarsi. L’esame del prossimo test molecolare è già stato programmato per il 31 dicembre”. (clicca qui per leggere l’articolo su corrieremalta.com)