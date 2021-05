Un forte dolore intercostale ha fatto scattare la macchina dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi, 27 maggio, lungo la tratta ferroviaria in direzione sud, a pochi chilometri dalla stazione di Termoli. Un operaio di 46 anni M.F. originario di Napoli che in quel momento stava lavorando sui binari ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari del 118 Molise con i volontari della Misericordia presenti sul posto con i Vigili del fuoco e la Polizia. Il 46enne stava lavorando ai cavi elettrici quando improvvisamente si è accasciato a terra probabilmente a seguito di una costola che si è rotta. L’operaio è stato raggiunto da un carrello che lo ha portato fino alla stazione di Termoli per poi essere posizionato sulla barella e trasportato presso l’ospedale San Timoteo di Termoli per ricevere tutte le cure necessarie.

Malore sui binari, operaio soccorso e trasportato in ospedale