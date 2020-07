Malore o gesto volontario? Si indaga sul dramma del 30enne annegato

Aleggia ancora un alone di mistero sulla morte del 30enne di Bari il cui corpo è stato rinvenuto nella giornata di ieri lungo la scogliera nei pressi del depuratore di Termoli, alle spalle del porto. Già dalla sera del giorno prima, stando alle prime ricostruzioni, erano state allertate le forze dell’ordine poiché il giovane non aveva fatto ritorno a casa. Inoltre gli indumenti del ragazzo sarebbero stati rinvenuti sulla spiaggia libera. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita del 30enne per fare luce sul dramma che si è consumato. Non è infatti chiaro se si tratti di un gesto volontario o magari di un malore. Il corpo è stato individuato e riportato a terra nel pomeriggio di ieri dopo un grande lavoro da parte di Vigili del fuoco, della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza per via delle condizioni del mare agitato. Utili sarebbero state le informazioni di alcuni testimoni che avrebbero visto il 30enne entrare in acqua.