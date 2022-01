Malore improvviso sul cantiere, muore operaio 50enne

L’uomo, originario di Cantalupo, stava lavorando in un cantiere in via Catania a Termoli quando è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Vani tutti i tentativi di soccorrerlo

Tragedia su un cantiere questo pomeriggio a Termoli. Un operaio di 50 anni originario di Cantalupo, M.P. le sue iniziali, è stato colto da malore che non gli ha lasciato scampo mentre era al lavoro.

Immediati sono scattati i soccorsi e sul luogo della tragedia, in via Catania a Termoli, sono arrivate anche le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco oltre ai medici del 118 e della Misericordia di Termoli.

I medici hanno provato a rianimarlo ma per l’uomo, originario di Cantalupo e sposato, non c’era già più nulla da fare. Tutti i tentativi di soccorrerlo sono stati vani. Il suo cuore aveva già smesso di battere.

Stando a quanto si apprende pare che il 50enne stesse effettuando dei lavori di ristrutturazione allo stabile quando ha avuto il malore.

Si tratta della seconda tragedia nel giro di pochi giorni che avviene a Termoli. Appena qualche giorno fa un altro malore aveva interessato un operaio mentre si trovava all’interno di un B&B dove risiedeva per completare alcuni lavori in città.

A dare l’allarme erano stati i familiari preoccupati di non riuscire a mettersi in contatto con lui. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per l’uomo non c’era già più nulla da fare.