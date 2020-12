Malore improvviso, medico 65enne si accascia e muore in strada

È stato stroncato da un improvviso malore un 65enne del capoluogo di regione, morto nella tarda mattinata odierna, domenica 20 dicembre, lungo viale Elena. L’uomo, un pediatra molto conosciuto a Campobasso (L’ARTICOLO QUI), si è accasciato a terra. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118. Ma per il professionista non c’è stato nulla da fare. Sul luogo anche i militari dell’Arma. Una tragedia accaduta sotto lo sguardo di tante persone che solitamente la domenica mattina percorrono, anche per fare solo una passeggiata, una delle strade principali del capoluogo. Città sotto choc per l’improvvisa scomparsa del medico.