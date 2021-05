Malore durante la partita di calcetto, muore 65enne di Campobasso

Accusa un malore durante la partita di calcetto con gli amici: muore un 65enne del capoluogo. La tragedia si è consumata questa sera, giovedì 6 maggio, in un campetto alle porte del capoluogo. L’uomo stava giocando a calcio con un gruppo di amici, quando all’improvviso sarebbe stato colpito da malore. Accasciatosi sul terreno di gioco, è stato subito soccorso dai presenti, che hanno immediatamente richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118. Per l’uomo, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche gli agenti della polizia di Stato. L’uomo, che lascia moglie e due figli, era molto conosciuto nel capoluogo di regione.