Malore alla guida dell’auto: 80enne si schianta contro un muro

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri

Nel primo pomeriggio di giovedì 8 ottobre 2020, i Vigili del Fuoco di Agnone sono intervenuti in via Alfieri, in Agnone, per un incidente, probabilmente per un malore dell’autista. Il conducente, un ottantenne del posto, ferito ed in evidente stato confusionale, è stato affidato alle cure del personale medico del 118 di Trivento per il successivo trasporto d’urgenza all’ospedale di Isernia. L’autovettura è stata posta in sicurezza dai VVF e i rilievi del sinistro sono stati effettuati dai Carabinieri della Stazione di San Pietro Avellana