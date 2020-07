Malore al volante, scende dall’auto e si accascia al suolo: tragedia in via Ciccaglione

Una morte improvvisa. E una tragedia che si è consumata in strada. Questa mattina, mercoledì 15 luglio, intorno alle 9, un uomo si è accasciato improvvisamente al suolo in via Ciccaglione (traversa di via 24 maggio). L’uomo era al volante della sua auto quando ha accusato un malore. Si è fermato ed è sceso dalla vettura, ma subito si è accasciato a terra. Attoniti e sotto choc i passanti che hanno allertato immediatamente le ambulanze del 118. I sanitari, giunti prontamente sul posto, non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell’uomo. Avvenuto per cause naturali.

Sul posto l’ambulanza del 118 e i Vigili urbani.