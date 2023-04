Malocchio e scongiuri

Il contributo del prof. Arnaldo Brunese per la rubrica ‘Alesia ed i suoi compagni di viaggio’

Il vocabolario della lingua italiana della “Treccani” definisce il malocchio: “Potere malefico dello sguardo (sinonimo di iettatura) che si crede posseduto da determinate persone, le quali possono usarlo inconsapevolmente oppure esercitarlo per malanimo, invidia ecc. (alla credenza in tale potere, diffusa presso molte culture in tutti i continenti, è connesso l’uso di amuleti, di riti e formule ritenute capaci di liberare dal suo influsso)”.

È credenza comune, comunque, che il malocchio sia la messa in pratica, spesso volontaria, di virtù magiche collegate allo sguardo di una persona che indugia con bramosia o, addirittura, con invidia (dal Laino In=contro e Videre=guardare) su ciò che altri hanno ed essa non possiede (il cosiddetto sguardo pesante).

Giovanni Crisostomo, nel suo Commentarius in epistolam ad Galatos (3, 1), affermava che lo sguardo malvagio si collega direttamente ad un’anima corrotta animata dal forte desiderio di possedere i beni altrui.

Erberto Petoia, in Malocchio e Iettatura, ricorda come Plutarco, in una sua opera dal titolo la Superstizione, afferma che l’invidia sia la causa primaria del malocchio, “…l’invidia, che naturalmente è radicata nella mente più di qualsiasi altra passione, contamina anche il corpo con il male…Quando quelle persone, rose a tal punto dall’invidia, lasciano cadere il loro sguardo su una persona, i loro occhi, che sono vicini alla mente e traggono da essa il cattivo influsso della passione, colpiscono la persona come dardi avvelenati; per cui non è paradossale o incredibile che abbiano un effetto sulla persona che incontra il loro sguardo…In altre parole, le emozioni della mente aumentano la violenza e l’energia dei poteri del corpo…Si crede che i cosiddetti amuleti servano da protezione contro l’invidia. Il loro aspetto strano attira lo sguardo, in modo che non possa esercitare tutto il suo influsso sulla vittima…”

Anche i Latini credevano nell’influsso devastante che esercitava il malocchio su una persona che ne era colpita. Essi quando parlavano di malocchio ricorrevano ad idiomatismi come oculi urentes, invidi, obliqui, maligni o, ricorrendo al termine fascinus intendevano genericamente il malocchio, più in particolare il fallo, preso a funzione protettiva da questo turpe maleficio. Infatti, non era infrequente che, ai bambini appena nati, essi facessero indossare una collana con un terminale fallico in oro per preservarli dal malocchio o da magie ed incantesimi di sorta.

Si ha anche notizia dell’uso scaramantico del fallo contro il malocchio nel De Lingua Latina di Marco Terenzio Marrone, quando afferma che i vincitori delle battaglie erano soliti situare questi simboli sotto il loro cocchio. Addirittura, lo stesso Sant’Agostino, nella sua Città di Dio, afferma che nelle feste romane dei Liberalia, un enorme fallo veniva fatto sfilare su di un carro presso cui si dirigevano tutte le donne per deporre ghirlande di fiori per conquistarsi la protezione del dio Libero dal malocchio.

Ai giorni nostri, il fallo dell’antichità è stato sostituito da altri simboli come ad esempio il corno di corallo, le corna di avorio, il gobbetto di avorio che regge un corno di corallo o, più semplicemente, da gestualità scaramantiche come la mano protesa nel gesto delle corna, il grattarsi le parti intime, se si tratta di un uomo, toccare un oggetto di ferro, la mano composta a fica, cioè la mano chiusa a pugno avendo l’accortezza di tenere il pollice posizionato tra l’indice ed il medio, cospargere del sale sul posto dove si crede sia presente un influsso negativo, posizionare dietro l’uscio di casa un ferro di cavallo, ecc.

Ma, addentrandoci più nello specifico, ovvero riferendoci direttamente alla nostra regione, si può affermare con fondatezza che la credenza nel malocchio da parte della nostra popolazione, fin dai tempi più remoti, ha costituito uno degli aspetti più diffusi del vivere quotidiano. Probabilmente, a ragione, se rapportata all’invidia nutrita da chi non possiede nulla nei riguardi di chi ha tutto, più verosimilmente infondata quando essa si basa sul voler attribuire allo iettatore, cioè a colui che è capace di lanciare il malocchio con il semplice sguardo o che è vestito di nero ed esangue nell’aspetto o perché si crede che ricorra a riti oscuri, il potere di fare ammalare le persone o di provocare delle disgrazie, degli incidenti, delle sofferenze, ecc.

Teresa Garzia, in Tradizioni popolari di Frosolone, così definisce il malocchio: “…Il malocchio non è altro se non l’invidia di alcuni, capace di guastare tutto ciò che vi è di bello e di buono. Basta una semplice frase detta da costoro, uno sguardo od una ammirazione per far ammalare, intristire, immiserire quanto avevano osservato di sano, di lieto, di ricco. Si dice che tali persone possano nascere con la tendenza a fare il male, oppure che l’acquistino, oppure che operino il male contrariamente alla loro volontà. Comunemente queste persone sono chiamati iettatori; la loro presenza è sufficiente per produrre malanni e malattie…”

Contro l’influsso malefico di queste persone, anche nel Molise, si ricorre ad una serie di strumenti come i già citati corni, corna, ferri di cavallo, sale, brevi o abitini, più o meno comuni anche ad altre contrade italiane, oltre a riti, preghiere, formule officiati o recitati da persone in possesso di poteri speciali (il magāro, la mammāra, un gemello di un parto plurigemino), reputati capaci di esorcizzare il malocchio.

Naturalmente, i riti di difesa dal malocchio devono essere eseguiti, non solo dalle persone a ciò idonee, ma anche in giorni precisi dell’anno, come ad esempio la notte di Natale, in determinati luoghi e con la recitazione di particolari formule magiche, probabilmente preghiere, solo a loro note.

Uno dei riti più diffusi è quello di far cadere in un piatto colmo di acqua alcune gocce di olio mentre, nel segnare la fronte del sofferente ed il piatto con tre segni di croce eseguiti con la mano destra, il rituante recita una formula magica. Se alla fine del cerimoniale le gocce di olio si allargano vuol dire che c’è il malocchio; se, invece, si raggrumano, l’influsso malefico è stato debellato.

Alcuni “officianti” sono soliti incantare il malocchio con l’ausilio di chicchi di grano in vece dell’olio. Se c’è il malocchio, i chicchi di grano iniziano a girare vorticosamente nell’acqua distanziandosi tra di loro. Altri, invece, ricorrono all’uso del carbone acceso immerso in un recipiente colmo di acqua. Se va a fondo, esso rivela la presenza dell’influsso malefico.

La credenza popolare vuole che il malocchio colpisca anche gli animali ed i raccolti. L’incantagione dal malocchio sugli animali avviene alla stessa maniera del rito esercitato sull’uomo, solo che, a guarigione avvenuta, occorre porre attenzione a buttare l’acqua con l’olio, ovvero con i semi di grano o con il carbone, lontano dall’animale per evitare che possa bagnargli le zampe. Se ciò accade, si crede che esso correrebbe seri rischi di essere colpito di nuovo dal malocchio.

Per proteggere i raccolti dal malocchio, invece, i contadini non ricorrono all’opera del magāro ma, più semplicemente, compiono determinati gesti di scongiuro, ricorrendo all’ausilio di strumenti artigianali ed alla contemporanea recitazione di alcune preghiere. Ma, ciò deve avvenire in luoghi precisi ed in determinati giorni dell’anno. Ad esempio, per tenere lontana la grandine dai loro raccolti essi sono soliti posizionare una candela, benedetta il giorno della Candelora, sulla soglia della finestra e recitare una preghiera in onore di Santa Barbara. Il pericolo di un temporale violento viene esorcizzato facendo benedire in chiesa, nel nome di Dio, alcuni pezzi di carbone prelevati dal camino di casa nella notte di Natale. Un raccolto ricco di messi viene propiziato con il sistemare nei campi una serie di croci costruite con le canne mentre si recitano alcune preghiere in onore di San Cristinziano.

Quando, tuttavia, il malocchio resiste con la sua presenza ad ogni tipo di incantagione scaramantica, allora la credenza popolare lo definisce “malocchio ferrato”, e si fa ricorso, come estrema ratio, all’immersione nel piatto colmo di acqua o di un paio di forbici o di un coltello o di una chiave. Tutti simboli, questi, ritenuti idonei a tagliarlo, nel caso delle forbici e del coltello, di rinchiuderlo in un riposto immaginario, o, se si vuole, di aprire un varco per farlo uscire fuori definitivamente dall’ambito dove si è annidato.

Prof. Arnaldo Brunale

Nota Biografica

Prof. Arnaldo Brunale, campobassano doc, laureato in lettere moderne con indirizzo storico; studioso e docente del dialetto e delle tradizioni molisane; autore di poesie in vernacolo e in lingua; vincitore di numerosi concorsi di poesia e narrativa; già ricercatore esterno sugli studi dialettali per l’Università degli Studi di Firenze. Ha pubblicato una serie di scritti riguardanti la storia, il dialetto e i costumi campobassani. Ha in via di pubblicazione il Vocabolario Ragionato del dialetto di Campobasso (dall’italiano al campobassano).