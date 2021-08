Malmenata e costretta ad avere rapporti sessuali non consenzienti, marito violento finisce in carcere

Lo scorso 7 agosto 7 agosto il personale della Squadra Mobile della Questura di Campobasso, ha dato esecuzione ad una misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di Toro, di anni 40, gravemente accusato del delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., ai danni della moglie convivente e del figlio della stessa, nonché di violenza sessuale aggravata ai danni della prima ex artt. 609 bis e 609 ter, comma 1 n. 5, c.p..

Dalle indagini è emerso un drammatico spaccato familiare in cui l’indagato ha sottoposto per anni a ripetuti maltrattamenti morali e fisici sia la propria moglie, che il figlio di quest’ultima. La donna – dopo aver subito violenze fisiche, minacce di morte ed essere stata costretta a subire dall’indagato rapporti sessuali non consenzienti – ha trovato la forza di chiedere aiuto a persone di sua fiducia e poi alle forze dell’ordine nonché ad uno dei centri antiviolenza operanti sul territorio, descrivendo il buio che aveva circondato la sua vita. La denuncia, per quanto sofferta, le ha permesso finalmente di aprirsi alla speranza di una vita migliore.

Le vicende in questione rappresentano tipologie delittuose sempre più frequenti negli ultimi anni ed il cui contrasto capillare/ tra gli obiettivi principali di questa Procura – è doveroso e necessario anche al fine di prevenire più gravi ed irreparabili fatti di violenza.