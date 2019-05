Maledizione e accuse di blasfemia, Greco chiede una commissione

CAMPOBASSO

Al termine della seduta di oggi che ha visto l’approvazione del Bilancio, è intervenuto il consigliere Greco per dichiarazioni relative a “fatti personali” (così viene chiamato tecnicamente l’intervento). Il capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle ha chiesto l’istituzione di una commissione d’inchiesta in merito ai fatti che lo hanno visto coinvolto in questi giorni sul piano personale. «In questi giorni sono avvenute cose oltraggiose – ha dichiarato Greco in Aula – e mi riferisco a due accadimenti in particolare. Sono stato accusato di essermi paragonato a Gesù Cristo dal presidente del consiglio regionale Salvatore Micone che, evidentemente, non aveva compreso il mio riferimento a Caifa durante il mio intervento. L’altro riguarda ciò che mi è stato augurato dal presidente della giunta. Presidente lei – ha proseguito Greco – è inadeguato a ricoprire il ruolo di presidente della Regione. Accolgo come scuse quanto da lei detto a fine seduta e mi auguro che il presidente del consiglio voglia ritirare le sue accuse di blasfemia, perché le ritengo un fatto grave. Chiedo che venga riunita un’apposita commissione per fare luce su quanto dichiarato in questa Aula da Toma e Micone. A livello umano è assolutamente inaccettabile e non dico quello che è successo durante le capigruppo. Quest’Aula ha le mura trasparenti e tutto ciò che avviene viene riportato all’esterno. Pertanto – ha concluso Greco – a norma di regolamento chiedo che venga avviata una commissione su quanto accaduto: è stata lesa la mia sensibilità in merito alla mia religione e mi sono stati lanciati degli anatemi».

Immediata la replica del governatore: «Ho fatto dell’ironia dopo 30 ore di consiglio e dopo aver subito continue provocazioni nei giorni precedenti da Greco. Lui mi ha provocato via microfono, la mia battuta era fuori microfono, il video è stato manipolato e quel che c’era in mezzo non è stato riportato. Precedentemente Greco ha urlato davanti alla mia faccia come un cane, avevo soprasseduto, ma a questo punto chiedo che venga ripreso anche questo video. Inoltre devono essere riprese anche le allusioni sul mio stato di salute. La reputo – ha aggiunto Toma – facente parte della razza umana e le auguro di vivere molto più di me. Non ho mai avuto intenzione di maledire nessuno, ma ho capito che con alcune persone non si può utilizzare l’ironia perché viene strumentalizzata. Non ho problemi con la commissione, ma aggiungo – ha concluso Toma – che c’eravamo chiariti nella capigruppo, da uomini».