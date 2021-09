Malattie croniche e difficoltà: anche da Termoli l’appello di Vincenzo ai politici #Ascoltateci

Tra i sostenitori dell’iniziativa c’è anche la cantante Anastacia, anche lei affetta dal morbo di Crohn

“Mi chiamo Vincenzo Paradiso, sono di Termoli, ho 37 anni e da 12 anni soffro di Rcu Retto Colite Ulcerosa (che mi ha causato grandi sofferenze e difficoltà con il lavoro)”.

Inizia così il messaggio che ci ha inoltrato un nostro lettore e che noi vogliamo condividere con voi per continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica delicatissima.

“Assieme ad altri guerrieri ho accolto la richiesta di Micol Rossi di unirci nel suo gruppo di lotta, di persone con malattie croniche, contro grandi ingiustizie e difficoltà che viviamo soprattutto nel mondo del lavoro. Da anni, Micol sensibilizza sui social la sua patologia molto invalidante”. Stanca di soffrire in silenzio decide di far sentire la sua voce e grazie all’aiuto del Sindaco di Venezia, diventa “ L’Angelo guerriero” dell’edizione 2019 del Carnevale di Venezia, lanciandosi dal Campanile di San Marco, in onore di tutte le persone malate. Ha dunque fondato il gruppo: “Facciamoci sentire” composto da persone con malattie croniche, che hanno difficoltà nel mondo del lavoro e ieri, 28 settembre, ha voluto rivolgere un appello a tutta la classe politica. affinchè ascoltino e provvedano a cambiare l’attuale situazione, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista del lavoro.

Il gruppo è nato per sensibilizzare l’intera società sui gravi problemi che incontrano ogni giorno le persone affette da una malattia cronica.

Nei prossimi giorni Micol Rossi avrà un colloquio con l’Assessore Lanzarin della Regione Veneto per parlare di tutte le difficoltà e per presentare il proprio progetto mirato alla realizzazione di un aiuto concreto per i casi piu gravi.

Questo il video appello