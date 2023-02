Malati oncologici, l’inspiegabile silenzio dell’Ordine dei medici, della politica regionale e del Governo Meloni 

Dopo le notizie riportate dagli organi di informazione sulle stravaganze, per usare un eufemismo, che sarebbe meglio definire follie che ricadono sui malati oncologici e in particolare su coloro che devono affrontare le cure radioterapiche viene spontaneo porsi una domanda: ma in un’altra regione l’onta e la repressione che devono subire coloro che, in molti casi sono all’ultimo miglio della loro vita terrena, avrebbe sortito la stessa indifferenza che l’ordine dei medici, in primis, le autorità giudiziarie, il prefetto o se vogliamo i prefetti, la classe parlamentare regionale e nazionale, le autorità governative con in testa il presidente del consiglio Giorgia Meloni e il suo ministro alla salute Orazio Schillaci stanno dimostrando in queste ore, giorni, settimane e mesi? Per capirci si sarebbero comportati da perfetti “Ponzio Pilato” del Terzo Millennio? Siamo certi, ripeto che in altre regioni d’Italia, non sarebbero stati presi provvedimenti a tutela del diritto alla salute, come previsto dall’art. 32 della nostra Costituzione? Non basta un tavolo in prefettura per dare l’impressione che si stia agendo no, oggi servono decisioni e provvedimenti forti e immediati. È possibile che noi, che viviamo questa terra che da tutti viene apprezzata, dobbiamo essere umiliati in un modo così ripugnante. È sin troppo chiaro che etica e coscienza sono stati mandati a farsi benedire, creando a tutti i costi una guerra dei poveri, che ha come vittime la parte più debole della nostra società e questo non è accettabile in un mondo che vuol definirsi civile. Mi chiedo come fanno i parlamentari molisani e no, eletti in questa terra, a mantenere il silenzio dinanzi a quanto sta accadendo. Hanno il coraggio e non solo (altro eufemismo), di alzare la voce nei confronti di Giorgia, come la chiamano, e del ministro Schillaci nel far sì che prendano le decisioni che riportino nel solco del buonsenso, l’operato della sanità, in primis la tutela per coloro a cui viene data una speranza di vita a tempo o li dobbiamo lasciare morire? Se non lo avete ancora capito e mi rivolgo a tutti coloro che sono stati citati in questa mia nota, di questo stiamo parlando. Che le vostre coscienze si riscaldino e non siano ahimè complici di tragedie annunciate.

Claudio Pian (ex malato oncologico)