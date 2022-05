Malati oncologici, Aida Romagnuolo: “Più contributi per l’acquisto di parrucche ed Isee a 40mila”

Per la consigliera regionale di Aida Romagnuolo si tratta di un nuovo traguardo raggiunto. Accolta la richiesta volta ad aumentare il contributo per l’acquisto di parrucche per i malati oncologici. L’assemblea di palazzo D’Aimmo ha dato l’ok: da 250 euro si passerà ad uno stanziamento di 400 euro a richiedente. Cambiano pure i limiti dell’Isee, con valore portato a 40mila euro per accedere al medesimo contributo.

“Purtroppo – ha sottolineato la consigliera Romagnuolo – i malati oncologici vivono un dramma e la perdita dei capelli non fa altro che aggravare la situazione. Tanti decidono di non utilizzare la parrucca ma tanti altri ne sentono assoluta necessità. Era doveroso supportare chi deve affrontare questa spesa”.

Per ottenere il contributo sarà però necessario possedere dei requisiti. All’atto della presentazione della domanda presso gli ambiti territoriali di competenza bisognerà produrre anche una certificazione rilasciata da un medico del servizio sanitario pubblico che attesti l’alopecia a seguito di trattamento antitumorale, il giustificativo di spesa quietanzato per l’acquisto della parrucca, l’ultima dichiarazione ISEE del nucleo familiare, oltre che un documento di identità del richiedente in corso di validità.