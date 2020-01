Malati di cancro, non si fermano i viaggi della speranza: Molise primo per mobilità passiva

Pazienti oncologici dalla nostra regione verso il Nord

Ancora numeri negativi per il Molise per quel che concerne la sanità. Il flusso di pazienti oncologi che dalla nostra regione si sposta verso il Nord continua ad essere elevatissimo. In dati percentuali il Molise è la regione che fa peggio: il 41,5% dei molisani malati di tumore è costretto a recarsi nel Nord Italia per le cure.

È quanto emerge dalla comparazione del “Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero” degli anni 2017 e 2018 – gli ultimi disponibili – elaborato dal ministero della Salute e pubblicato oggi dalla Gazzetta del Sud.

Nel 2017 i viaggi della speranza dalla Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e Sicilia sono stati in tutto 27.813; nel 2018 sono passati a 26.657, una lieve contrazione che testimonia i passi in avanti fatti dalla sanità meridionale ma, allo stesso tempo, evidenzia quanto il gap, infrastrutturale soprattutto, sia ancora ampio.

Una forbice che continuerà a esistere fin quando le Regioni del Nord continueranno a ricevere una fetta della torta più ampia nella ripartizione del fondo nazionale sanitario. Anche perché la cosiddetta mobilità passiva costa molto alle Regioni meridionali: basti pensare che la sola Puglia, nel 2018, ha speso 180 milioni di euro per rimborsare Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana delle cure prestate ai propri residenti.

La situazione più difficile è quella di Calabria e Molise: nel 2018, ben 5.976 calabresi malati di tumore sono stati costretti a “emigrare” al Nord per curarsi, il 37,4% del totale dei pazienti oncologici. I molisani, come detto, che sono stati assistiti in strutture di altre regioni sono stati 1.278 , il 41,5% del totale. Anche i numeri della Basilicata sono da brividi: nel 2018, ben 1.555 lucani si sono spostati per curarsi, il 30,2%. Risultati migliori ottengono la Puglia (4.864 pazienti, 11,7%), Campania (7.964, 17,7%) e Sicilia (5.020, 12,5%).

Ma dove vengono assistiti i pazienti oncologici del Sud? A fare la “voce grossa” sono Lombardia (che, nel 2018 assorbe 16.574 ammalati), Lazio (6.843), Veneto (6.208), Emilia Romagna (5.819) e Toscana (4.340). Nel 2018 sono stati 1.659 i campani, 1.656 i pugliesi e 1.541 i calabresi operati in Lombardia. La Puglia è la regione del Sud che mostra i miglioramenti più importanti: dai 10mila pazienti oncologici del 2016 si è passati ai 4.864 del 2018. In tre anni, quindi, è stato dimezzato il numero dei pugliesi ammalati di tumore che ha deciso di farsi curare fuori regione.

Sforzi che non saranno premiati se il Nord continuerà a ricevere maggiori fondi dallo Stato: come evidenzia la Corte dei conti, dal 2012 al 2017 nella ripartizione del fondo sanitario nazionale sei regioni del Nord hanno aumentato la loro quota, mediamente, del 2,36%; altrettante regioni del Sud, invece, già penalizzate perché beneficiarie di fette più piccole della torta dal 2009 in poi, hanno visto lievitare la loro parte solo dell’1,75%, oltre mezzo punto percentuale in meno.

Tradotto in euro, significa che, prendendo in considerazione solamente gli anni dal 2012 al 2017, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana hanno ricevuto dallo Stato 944 milioni in più rispetto ad Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata, Campania e Calabria. Mentre al Nord sono stati trasferiti 1,629 miliardi di euro in più nel 2017 rispetto al 2012, al Sud sono arrivati soltanto 685 milioni in più.