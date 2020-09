Malati di Alzheimer e assenza di un Centro Diurno «nell’indifferenza delle istituzioni»

“A qualche giorno dalla Giornata Mondiale dell’Alzheimer -si legge in una nota di Bruno Esposito, presidente dell’associazione di volontariato Non ti scordar di me- esprimiamo tutto il nostro rammarico per l’indifferenza delle Istituzioni verso la richiesta si servizi adeguati anche sul territorio di Isernia dove, si ricorda, manca un Centro Diurno per malati di Alzheimer in cui poter portare i nostri cari e permettere di svolgere le attività utili al mantenimento delle loro capacità residue, indispensabili per la gestione a casa del malato ed evitare le case di riposo. Servizio che invece esiste a Campobasso da quasi venti anni. Ai malati affetti da questa patologia e alle loro famiglie vanno riconosciuti gli stessi diritti ed erogati gli stessi servizi con pari dignità”.