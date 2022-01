Malasanità, primario a giudizio per la morte di un 40enne invalido isernino

Un’indagine difficile, quella che ha portato al rinvio a giudizio per omicidio colposo del primario di Urologia Stefano Zaramella, condotta caparbiamente dalla Procura di Biella che ha dovuto anche confrontarsi con l’iniziale ostilità dell’Asl (che poi, però, si è costituita parte civile) e con le difficoltà di muoversi in un ambito strettamente medico.

Alla fine undici periti hanno espresso le proprie osservazioni, spesso in contrasto tra di loro. Ed è così che il primario del reparto di Urologia dell’ospedale biellese di Ponderano, Stefano Zaramella, è stato rinviato a giudizio e sarà processato per la morte dell’isernino 40enne Daniele Skerletic. Il decesso risale al 2016 e le indagini partirono dopo la denuncia che il padre presentò presso la Procura di Vasto, assistito dall’avvocato isernino Danilo Leva e dal medico legale Nico Buccieri.

Daniele, sulla sedia a rotelle fin da ragazzo, nel novembre 2014 venne ricoverato presso l’ospedale di Vasto a causa di una piaga da decubito, per essere poi dimesso, con l’indicazione del ricovero in una struttura specializzata. Da qui l’inizio di una serie di cure che lo condussero, nel gennaio del 2016, all’ospedale di Ponderano, in provincia di Biella.

E solo lì, a seguito di una Tac, fu accertato come fosse affetto da un tumore. Dal 28 giugno al 13 luglio 2016, l’isernino fu sottoposto senza successo a ben tre interventi, ma la situazione era ormai troppo grave e il 7 agosto successivo sopraggiunse il decesso.

La Procura alla fine è riuscita a ottenere il rinvio a giudizio per il primario di Urologia, nonostante che una delle perizie in fase di incidente probabatorio fosse in suo favore.