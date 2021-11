MakerLab, il progetto dell’ITST Marconi nell’ambito del bando ScuoLab

Gli istituti tecnici hanno come fine quello di favorire lo sviluppo di nuove competenze, soprattutto attraverso le tante attività di laboratorio.

Parlando di nuove competenze, l’Istituto Tecnico “Guglielmo Marconi” di Campobasso è da sempre una delle scuole più all’avanguardia.

Gli studenti, infatti, si sono in più occasioni distinti per creatività ed innovazione tecnologica in ambito nazionale, con i ripetuti successi alla Maker Faire di Roma.

E proprio nell’ambito del Making, la scuola ha portato a termine MakerLab, un insieme di quattro progetti (Teatro, Fotografia, Droni e PLC) realizzati con il centro per la fotografia Vivian Meier.

Venerdì 19 novembre, alle ore 10:30, presso l’Aula Magna di Istituto, il Marconi presenterà i suoi prodotti finali, che sono il risultato delle attività dei quattro laboratori.

I lavori realizzati contribuiscono all’accrescimento delle competenze spendibili nel mondo del lavoro.

La realizzazione dei prodotti ha contribuito a motivare gli studenti e li ha stimolati a concepire la scuola non solo come il luogo di apprendimento di nozioni teoriche, ma anche come ambiente di formazione.

Le attività laboratoriali hanno permesso di realizzare un’azione inclusiva centrata sui bisogni e sulle risorse personali.

Alla base vi è stato un apprendimento “cooperativo metacognitivo” che puntava alla capacità di controllare e regolare il proprio processo cognitivo e alla cooperazione con gli altri alunni per favorire il processo di apprendimento.

Il cooperative learning, infatti, ha permesso agli alunni di lavorare in gruppo e di sviluppare una forte interdipendenza positiva ed un forte senso di appartenenza.

Il lavoro di gruppo ha favorito anche la crescita della fiducia nelle proprie abilità e ha sviluppato l’autostima e l’autocontrollo.