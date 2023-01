Maitunat di Gambatesa, le immagini di un successo annunciato. Ecco i vincitori (foto)

Si è conclusa la 323esima edizione delle Maitunat e a Gambatesa ancora continua l’atmosfera della notte di capodanno.

Grande successo per un evento ricco di eventi e con una grande partecipazione di pubblico proveniente sia dalla nostra regione, in tanti sono giunti con i camper da diverse zone d’Italia.

Dopo due anni di restrizioni le Maitunat sono tornate tra la gente, le strade e le case dei Gambatesani con tutto il loro carico di energia, passione, musica e la loro inconfondibile capacità di travolgere e coinvolgere, rendendo ogni partecipante attore protagonista della tradizione.

L’Associazione Culturale I Maitunat, che da anni si adopera affinché questo importante patrimonio culturale non vada disperso e venga tramandato alle future generazioni, ha proposto un programma di iniziative idonee allo sviluppo turistico, culturale e ricettivo del paese, assumendo come centrale la tradizione de i “Maitunat”, classico stornello augurale, tipico della notte di capodanno, vera e propria manifestazione di una comunità; tradizione caratteristica della nostra regione e che a Gambatesa trova la sua massima espressione.

In collaborazione con il comune di Gambatesa, con la sez. Auser, il Gal Molise, è stato dato seguito ad un importante azione di scambio integenerazionale e interculturale, in particolare con il progetto della Scuola delle maitunat per i bambini di Gambatesa.

Il Capodanno di Gambatesa ha vissuto una programma intenso di attività durato 3 giorni. Il 30 dicembre con la Prima edizione del torneo di calcio per bambini organizzato con la Polisportiva Gambatesa, che ha visto la partecipazione di squadre di calcio provenienti da diversi paesi molisani sino ai comuni campani della provincia di Benevento.

Questi piccoli ospiti e i loro genitori hanno conosciuto la nostra tradizione partecipando all’accensione del falò e alla esibizione della Scuola delle Maitunat.

I bambini di Gambatesa hanno sorpreso e fatto divertire il pubblico con la loro capacità di raccontare la nostra comunità dal loro punto di vista attraverso i Maitunat.

Dal mattino del 31 dicembre 2022 il paese era già tutto attivo e in fermento, con l’apertura dello stand del maiale arrosto e senza soluzione di continuità la festa è proseguita, sino al 02 gennaio 2023.

Il pomeriggio alle 17.30 si è svolta la messa di ringraziamento al termine della quale c’è stata la benedizione delle squadre delle maitunat, un momento molto partecipato da tutta la comunità nel suggestivo scenario del sagrato della chiesa e come sfondo il castello; un momento emotivamente coinvolgente.

È stato di fatto il momento dell’apertura della notte delle maitunat, tutte le squadre sono state in giro per le strade e le case del paese, partecipando ad un brindisi collettivo in piazza allo scoccare della mezzanotte, sino al pomeriggio del 01.01.2023; già tutte pronte per la gara del primo gennaio pomeriggio, con l’esibizione di tutte le squadre in piazza sul palco.

Ottima la preparazione artistica delle squadre, propria della importante cultura musicale di Gambatesa, ma i veri protagonisti sono sempre i cantori delle maitunat che con la loro ironia e sagacia riescono a raccontare la vita e gli accadimenti di un comunità, attraverso un semplice stornello in rima, a maitunat.

La 323 edizionene si conclusa con la proclamazione dei vincitori:

migliore Squadra al gruppo Scorcia Funky

miglior cantoro categoria bambini intitolato ad Eligio Mignona, a Regina Michela

miglior cantoro categoria adulti, vincitore del trofeo Sunagliera d’oro a Nicola Abiuso

miglior componimento poetico, premio intitolato a Mario Di Renzo, a Giuseppe Conte.

La festa non è ancora finita, fisarmoniche e bufù suonano ancora per il paese, come da tradizione le squadre sono impegnate nell’organizzazione dei banchetti, un momento importante di condivisione e dal quale si comincia a già a parlare del capodanno del 2024 (Dott. Giovanni Carozza)

Presidente Ass. Cult. I Maitunat