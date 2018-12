“Maituincampo”, a Piazzetta Palombo si saluta il 2018 a suon di stornelli

CAMPOBASSO

San Silvestro a Campobasso. “Maituincampo” in Piazzetta Palombo a cura di Nicola Mastropaolo. Divenute ormai un atteso appuntamento per gli amanti della città e del dialetto, le Maitunate nella splendida cornice della piazza storica del centro, rientrano nel cartellone natalizio del Comune capoluogo. Appuntamento il 31 dicembre alle ore 18.30. Tra simpatiche strofe, musica e ilarità, la città saluterà l’anno vecchio e abbraccerà quello nuovo. Insieme a Nicola Mastropaolo, voce solista, sul palco di Piazzetta Palombo saliranno Antonio Mandato, voce, Alessandro Serino, fisarmonica, Amerigo Calzone, chitarra acustica, Luca Di Muzio, basso elettrico, Danilo Ramacciati, percussioni. Lo spettacolo rappresenta un bellissimo momento e un appuntamento da non perdere. L’evento – ricorda Nicola Mastropaolo – è nato da una sua idea venticinque anni fa.