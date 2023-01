Una “passeggiata mattutina” per sgranchire le zampe. E’ il video immortalato a Cercemaggiore da Pino Rosa. Protagonista della ‘passeggiata’ lui, un maiale che lasciato libero ha deciso bene di camminare lungo via San Rocco, suscitando, come ovvio, l’ilarità delle persone che si trovavano di passaggio. L’animale è stato subito ripreso e pubblicato su Facebook.