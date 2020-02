Mai più vitalizi, anche il Movimento 5 Stelle del Molise a Roma

Sono state decine di migliaia le persone accorse in Piazza Santi Apostoli per dire un convinto “NO” alla restaurazione dei vitalizi, chiesta da 1900 ex parlamentari, coperti dietro l’anonimato.

130 sono i molisani organizzati in pullman, ma tanti altri hanno raggiunto la capitale con mezzi propri.

«Il vitalizio è un privilegio di pochi che in un Paese che si definisce civile non può esistere – ha detto Angelo Primiani, tra i presenti a Roma – Ma oggi è anche l’occasione per cercare nuova linfa tornando nelle piazze e rilanciare con forza la nostra azione politica: sanità pubblica, giustizia, equità sociale, tutela dell’ambiente. La piazza di Roma è la dimostrazione, per i tanti detrattori, che il Movimento è vivo e vegeto; è maturato, è diventato forza di Governo e non perde il contatto con la realtà, quella realtà che quotidianamente cerchiamo di migliorare stando dentro le istituzioni».

Da Piazza Santi Apostoli per Andrea Greco quello del vitalizio resta un «privilegio medievale fatto passare per diritto. I vitalizi – ha aggiunto il portavoce in Consiglio regionale – sono quanto di più insopportabile e ingiusto abbia potuto partorire una partitocrazia sempre più scollegata dalla realtà. Per decenni hanno travestito privilegi da leggi. La legge dovrebbe essere l’incarnazione stessa del concetto di giustizia, e questi signori, vogliono convincerci che sia giusto dopo una settimana in parlamento prendere migliaia di euro di vitalizio». Non da meno il commento di Fabio De Chirico, che dalla Capitale, e in mezzo a migliaia di militanti, ha ribadito: «Non è più tempo di vitalizi! La guerra simbolica contro la Casta la vinciamo noi. Rivedo e risento gli albori del MoVimento, ma stavolta siamo tantissimi! Ripartiamo da qui, con il movimento di cittadini più trasversale che esista”. Valerio Fontana: «È una grande manifestazione di responsabilità nei confronti chi di chi, come milioni di italiani, non ce la fa ad arrivare a fine mese. Il MoVimento ha dimostrato che quando torna a parlare dei suoi principi fondanti come il no ai vitalizi è capace di riempiere le piazze, il nostro habitat naturale».