Mai così caldo in Molise: i 42,4 gradi registrati ad Ururi sono il record di sempre

In Molise non ha fatto mai così caldo, almeno da quando le moderne strumentazioni consentono di monitorare e registrare in diretta le temperature.

Oggi è stato toccato l’apice, con il nuovo record di sempre: 42,4 gradi ad Ururi.

A segnalarlo è il meteorologo Gianfranco Spensieri che sul suo profilo facebook, da cui puntualmente e con professionalità illustra le previsioni meteo, scrive: i venti di libeccio spingono il Molise verso il record di caldo di sempre. Ad Ururi toccati i 42,4 gradi che è il valore più alto mai registrato.

In realtà l’esperto lo aveva già annunciato nella giornata di ieri, prevedendo come tra oggi e martedì i 40 gradi si raggiungeranno facilmente in Basso Molise – sferzato da venti di libeccio così come mostrato nel modello Moloch di Meteoinmolise.

Bollenti anche le temperature a Campobasso e nell’hinterland. In città, al centro, la forbice è tra i 38,8 ed i 37,5.