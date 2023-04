Magnolia, vittorie e conferme dalle giovanili. I risultati

Un’altra settimana di assoluta crescita, un’altra settimana di soddisfazioni, un’altra settimana di sorrisi e crescita. Nel vivaio dei club orbitanti intorno al progetto cestistico campobassano culminate nel cuore pulsante Magnolia anche la seconda settimana interamente orbitante nel mese di aprile.

Under 14 femminile. I #fiorellinidacciaio della Magnolia avrebbero dovuto disputare il confronto, sabato pomeriggio, contro il Penne. Le vestine non si sono però presentate e, di fatto, dal giudice sportivo arriverà un 20-0 per le rossoblù.

Under 13 femminile. Ultime due gare stagionali per il gruppo affidato a Roberta Di Gregorio e griffato come New York Knicks in virtù della partnership con Nba del torneo. Per le giovanissime campobassane venerdì è arrivato uno stop a Lanciano (46-35) contro l’Azzurra Boston Celtics, mentre alla domenica c’è stata una sconfitta contro lo Yale Pescara San Vito Chietino Philadelphia 76ers per 47-22.

«I progressi da settembre, ma soprattutto in questi due ultimi mesi e mezzo, sono davvero notevoli e, personalmente, non posso che essere felici di loro e per loro», il commento dell’allenatrice.

Under 19 maschile. Il ritorno dopo le festività pasquali ha riservato alla formazione under 19 una trasferta, venerdì sera a Mosciano Sant’Angelo. Qui il team dell’Ennebici ha avuto la meglio sui teramani per 52-44.

«È stato un bell’exploit – il commento a referto chiuso del trainer Rosario Filipponio – su di un campo molto difficile. La partita? Dopo un primo tempo stellare, tra terzo e quarto periodo siamo stati inguardabili anche a causa della loro zona. Ora, però, tutte le attenzioni vanno sul confronto di martedì con Pineto».

Under 15 maschile. Sempre venerdì, peraltro, è scesa in campo l’under 15 maschile della Cestistica Campobasso affidata a Fabio Ladomorzi, capace di avere la meglio – sul parquet di Vazzieri – contro la Fides Roseto per 69-41.

«Abbiamo avuto un ottimo approccio alla contesa – la sintesi ex post – che ci ha consentito di andare subito avanti grazie anche ad una difesa proficua, vedendo peraltro belle trame di gioco in attacco con pochi personalismi, provando a cercare sempre il compagno meglio piazzato. Ci sono state rotazioni, ma l’intensità difensiva è quella che mi è piaciuta maggiormente».

Under 14 maschile. Sabato, sempre a Vazzieri, è scesa in campo l’under 14 maschile della Cestistica che ha avuto la meglio al termine di una gara tirata dei Ballers Lab Termoli per 46-44.

«Ci mancavano un paio di elementi, ma abbiamo dato vita ad una buona prova. I ragazzi hanno messo quell’energia che mi piace vedere in partita. C’è stato ancora qualche errore, soprattutto da sotto, il che ci ha impedito un divario più ampio, però i segnali sono davvero rilevanti», la sintesi al termine del coach Gino De Vivo.

Under 13 maschile. Prosegue il percorso netto della Cestistica Campobasso under 13, la cui domenica ha riservato il match interno contro l’In Movimento Casteldisangro con exploit per 69-28.

«È stata una gara che ci ha proiettato matematicamente al primo posto in vista dei playoff con semifinali e finali», il commento sulla contesa del trainer Mario Greco.