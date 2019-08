Magnolia, visite mediche per i #fioridacciaio

Non solo il lavoro fisico col preparatore Colagiovanni e tecnico con coach Sabatelli della prima squadra. Sono giornate intense in seno alla Magnolia Campobasso impegnata su più fronti nell’avvicinamento a quella che sarà la terza stagione consecutiva nel torneo cestistico di A2 femminile.

In queste ore, infatti, le cestiste rossoblù sono impegnate nelle tradizionali visite medico-sportive per l’idoneità agonistica. Quest’appuntamento rituale, in questa stagione, rientra in un discorso più complessivo di un accordo quadro a livello scientifico con l’Università degli Studi del Molise e l’Asrem. L’ateneo regionale, sotto l’impulso del neo rettore Luca Brunese e per il tramite del professor Germano Guerra, ha sviluppato un protocollo con l’azienda sanitaria regionale, dando vita ad un ambulatorio di medicina dello sport e dell’esercizio fisico presso l’ospedale Cardarelli.

Qui, nell’ottica di una sinergia a 360 gradi, Magnolia sarà società capofila dello sport al femminile con un programma di carattere scientifico che, in base anche a quelle che saranno le caratteristiche morfologiche delle singole giocatrici, individuerà eventuali fattori di rischio da eventuale sovraccarico di allenamento per rendere ancora più completo e mirato il lavoro che sarà portato avanti nel corso delle stagione da parte dello staff tecnico.