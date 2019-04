Magnolia, Umbertide bestia nera

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-LA BOTTEGA DEL TARTUFO PALLACANESTRO FEMMINILE UMBERTIDE 68-77 (d.t.s.)

(22-22, 41-39; 51-47, 65-65)

Magnolia CB: Porcu 8 (4/5, 0/1), Marangoni 18 (5/11, 2/3), Di Gregorio 13 (0/4, 3/11), Želnytė 11 (1/5, 3/4), Bove 10 (2/9, 1/3); Mancinelli 3 (0/1, 0/2), Reani (0/1 da 3), Ciavarella 5 (1/4, 1/3), Falbo. Ne: Sammartino, Landolfi e Mandolesi. All.: Sabatelli.

Umbertide: Pompei 24 (3/9, 5/10), Giudice 13 (2/8, 2/5), Prosperi 13 (5/9, 0/3), Spigarelli 5 (2/5), Cvitkovic 17 (5/11, 0/2); Olajide B. 2 (0/2), Paolocci 1, Moriconi (0/1), Albanese 2 (1/1), Riccioni, Bartolini All.: Contu.

Arbitri: Grappasonno (Chieti) e Di Tommaso (Pescara).

Note: presente nel parterre il commissario tecnico dell’Italbasket maschile under 20 Andrea Capobianco. Uscite per cinque falli Želnytė, Porcu e Bove (Campobasso). Tiri liberi: Campobasso 12/18; Umbertide 20/29. Rimbalzi: Campobasso 38 (Bove 11); Umbertide 41 (Cvitkovic 15). Assist: Campobasso 12 (Porcu 5); Umbertide 10 (Pompei e Cvitkovic 3). Progressione punteggio: 12-12 (5’), 27- 29 (15’), 46-44 (25’), 52-61 (35’). Massimo vantaggio: Campobasso 5 (46-41), Umbertide 9 (68-77).

Bestia nera. È l’Umbertide per La Molisana Magnolia Campobasso. Così come all’andata, quando aveva interrotto una serie di ben tredici successi consecutivi per i #fioridacciaio, anche al ritorno, stavolta al PalaVazzieri, la formazione umbra riserva un’amarezza alle rossoblù, che incappano nel secondo stop in successione e si ritrovano – per la prima volta in stagione – in seconda posizione, non potendo così eguagliare un altro record dell’Empoli dello scorso torneo (la leadership dall’inizio alla fine del campionato). Succede tutto in una serata con troppi alti e bassi per le molisane che riprendono la contesa per i capelli, ma finiscono per incepparsi totalmente al supplementare. Dopo aver subito il primo canestro di serata ad opera di Cvitkovic, le magnolie impattano con Porcu che rappresenta il faro offensivo in un avvio in cui le umbre vanno a segno anche con una tripla di Pompei. Una conclusione dall’arco dei sei metri e settantacinque centimetri di Marangoni regala ai #fioridacciaio un primo strappo reso più evidente dal canestro dalla distanza di capitan Di Gregorio (10-7), prima che un break ospite di 5-0 non sparigli nuovamente i conti. Il 5-0 firmato Marangoni-Di Gregorio rimette avanti le rossoblù, ma Umbertide reagisce e sotto i colpi di una scatenata Cvitkovic (dieci punti nel solo primo quarto) si riporta avanti. La tripla di Ciavarella e ancora Marangoni (al suo nono punto) danno, però, alle magnolie un ulteriore abbrivio, che la precisione ai liberi di Olajide blocca sul 22 pari con cui si chiude il primo quarto.

I tentativi di fuga e controfuga proseguono nel secondo periodo con la via del canestro che, però, inizia a farsi più irta per ambedue le contendenti. Giudice per le umbre e Bove per le magnolie realizzano da tre, poi è Pompei a sparigliare le carte in favore delle tiberine (27-29), ma è Želnytė con una tripla a spostare l’inerzia nel campo campobassano. La pronta risposta di Pompei costringe le campobassane a dover nuovamente risalire la china. Qui, però, due conclusioni in successione dall’arco dei sei metri e settantacinque (prima Želnytė e poi Di Gregorio) firmano un primo tentativo di allungo per le campobassane sul 36-32. Ancora una tripla (nella circostanza di Marangoni) corrobora il parziale aperto, suturato da Giudice e Pompei, ma riaperto da una Marangoni on fire (quattrodici punti all’intervallo lungo).