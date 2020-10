Magnolia, settimana di grande ribalta mediatica per i #fioridacciaio

Sabato ampio reportage su Sportweek di Gazzetta dello Sport: club al centro dell’attenzione anche su Basket Magazine

Mercoledì a Vigarano è arrivato il primo successo nella storia rossoblù nella Techfind Serie A1. Ma la settimana d’avvio ufficiale della stagione in casa La Molisana Magnolia Campobasso è stata anche quella della grande attenzione mediatica sul fenomeno dei #fioridacciaio. In particolare, l’interesse intorno alla formazione rossoblù è arrivato direttamente dalla Gazzetta dello Sport (il maggior quotidiano sportivo nazionale, oltre che il giornale con maggior diffusione a livello assoluto) tramite il suo settimanale di approfondimento Sportweek, nonché dal mensile specialistico Basket Magazine.

#41 IN VETRINA E così, sul numero 41 di Sportweek, sarà presente un articolato reportage sull’universo rossoblù con un racconto speciale che abbraccerà le voci delle protagoniste, dello staff dirigenziale e di coach Mimmo Sabatelli.

DAL MOLISE PER IL MOLISE La particolarità del servizio della ‘rosea’ è nella sua stessa realizzazione. Il giornalista isernino Antonino Morici ha tratteggiato la storia del club con uno speciale che abbraccia, a livello di approfondimento, anche l’intero sistema sportivo molisano con testimonianze illustri come quelle del coach venafrano dell’Italbasket maschile under 18 Andrea Capobianco, il tecnico pentro della Pallacanestro Reggiana Antimo Martino e l’ex centrale dell’Italvolley, il campobassano Pasquale Gravina.

A realizzare le foto che correderanno l’articolo il reporter campobassano Massimo Di Nonno i cui scatti, oltre a ritrarre le magnolie nell’ambiente naturale di allenamento e di gioco, sono ambientati anche negli angoli più caratteristici del centro storico del capoluogo di regione, un’occasione di visibilità unica per la città, ma più in generale per il Molise.

SANCHEZ E MARTINO Martedì, peraltro, di Magnolia si era occupato diffusamente anche il numero 65 di Basket Magazine, il mensile di settore che si occupa della disciplina a tutto tondo. A parlare del club del capoluogo di regione il coach isernino della Pallacanestro Reggiana Antimo Martino. Intervistato da Niccolò Arenella, riferendosi al team rossoblù, il tecnico del team emiliano ha affermato: «Sono felice per la promozione del team, società seria che ha lavorato benissimo, in A1: anche in Molise c’è entusiasmo per il basket più di quanto si possa pensare». Poi, nel servizio focus sull’A1 femminile curato da Massimo Mattacheo, un passaggio importante è proprio per i #fioridacciaio. “La Molisana Campobasso – si legge – affronterà la sfida con l’entusiasmo della debuttante forte di un triennio in costante e continua crescita, sportiva ed organizzativa”.

ATTESA CRESCENTE Intanto, in città, sale l’attesa in vista dell’appuntamento di domenica, quando le campobassane, presso ‘La Molisana Arena’, affronteranno il primo appuntamento interno stagionale, affrontando – per la terza giornata d’andata – la Reyer Venezia, formazione capace di mettere già in bacheca il primo trofeo dell’anno: la Supercoppa conquistata con un percorso netto a Schio.