Magnolia, prima uscita da sinfonia: a Battipaglia rossoblù straripanti

La soddisfazione di coach Mimmo Sabatelli: «I segnali delle confermate Marangoni e Bove? Sanno come mi piace giocare»

O.ME.P.S. BRICUP MINIBASKET BATTIPAGLIA 65

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 84

(27-26, 36-42; 54-65)

BATTIPAGLIA: Logoh 2, Melgoza 18, Bocchetti 15, Hersler 11, Olajide 8; Potolicchio 9, Mattera 2, Opacic, Mazza, Dione, De Rosa. All.: Piazza.

CAMPOBASSO: Bonasia 16, Wojta 13, Quiñonez 14, Ostarello 9, Linskens 9; Marangoni 15, Bove 6, Nikolikj, Amatori 2, Falbo. All.: Sabatelli.

ARBITRI: Procida e Moro (Salerno).

NOTE: infortunio (problema alla caviglia sinistra) al 28’40” per Amatori (Campobasso), non più rientrata. Uscita per cinque falli Mattera (Battipaglia). Progressione punteggio: 13-15 (5’), 30-33 (15’), 48-55 (25’), 61-76 (35’). Partita disputata con quarti azzerati: punteggi parziali 27-26, 9-16, 18-23, 11-19.

Parte con un successo il percorso precampionato per La Molisana Magnolia Campobasso. Quattro elementi in doppia cifra – con Bonasia top scorer a quota 16 e la quattordicenne ecuadoriana Quiñonez che fa lustrare gli occhi al pubblico in tribuna per i suoi numeri in attacco – e tre quarti su quattro conquistati (il punteggio era azzerato al termine di ogni frazione) sono il segnale delle qualità di un gruppo capace di dare già dei segnali importanti in prospettiva, pur in una serata in cui erano assenti Egwoh, Mancinelli e Sanchez rimaste a Campobasso (la prima per continuare la propria opera di riabilitazione, la guardia perugina e la lunga argentina, invece, per ristabilirsi dai rispettivi acciacchi fisici), oltre che l’ultimo innesto Giardina (l’esterna statunitense atterrerà a Roma venerdì pomeriggio).

TEMA LIBERO Il primo periodo è quello del tema libero. Le due squadre giocano affidandosi molto alle iniziative personale tralasciando un po’ la difesa. Ne viene fuori un confronto molto equilibrato in cui le magnolie provano a ‘strappare’, ma devono fare i conti con i continui tentativi di rientro delle cilentane, che mettono la testa avanti al termine.

DOPPIA MANDATA Coach Sabatelli definisce ulteriori regole in difesa per le sue ed il rientro – nel secondo periodo – è da ‘bunker’. Battipaglia, in dieci minuti, mette a segno appena nove punti, mentre le magnolie continuano a viaggiare in doppia cifra.

NUOVO SPRINT Le confermate Marangoni e Bove tracciano l’itinerario alle compagne ed anche Wojta si conferma killer glaciale. Sotto le plance Ostarello e Linskens provano a fare da raccordo ed anche le giovani Nikolikj, Falbo ed Amatori danno il proprio contributo (per la play brindisina un piccolo problema alla caviglia sinistra che però non dovrebbe destare preoccupazioni, anche se sarà controllato con maggiore attenzione nelle prossime ore).

ARRIVO IN SCIOLTEZZA Il vantaggio in doppia cifra del 30’ è il prologo per un ultimo quarto in cui le magnolie lasciano andare le briglie e vanno ad imporsi di diciannove nel novero del punteggio complessivo.

COACH SERENO L’analisi a referto chiuso del coach delle magnolie Mimmo Sabatelli è così il manifesto della serenità per un percorso che lascia già degli ampi spiragli di sereno.

«Sono senz’altro soddisfatto di quanto siamo riusciti a fare. C’era dentro tanta emozione e tanta voglia di scendere in campo per questa prima uscita e forse anche un po’ d’ansia di riprendere a giocare», spiega.