Davanti al PalaVazzieri il coach della Magnolia Campobasso Mimmo Sabatelli ha onorato una promessa fatta alla tifoseria rossoblù in occasione della prima puntata di ‘Faccia a faccia’, il format della web intervista live di mezz’ora sul canale Instagram del club al sabato pomeriggio. Sabatelli aveva promesso di tagliarsi la barba in caso di promozione in A1 ed ha onorato la promessa.

