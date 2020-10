Magnolia, altra trasferta complicata: rossoblù nella tana dell’Empoli

Settimana trascorsa sulla difesa e sul limare gli errori commessi. Staff tecnico: entrano Vincenzo Di Meglio e Walter Primavera

La prima fermata di un ciclo di gare che potrebbero dare una conformazione più definita alla classifica dei #fioridacciaio prima della sosta per le qualificazioni agli Europei di basket femminile in programma il prossimo anno in Francia e Spagna. Per la Magnolia Campobasso la prospettiva domenicale del quarto turno è quella della trasferta (la terza in quest’avvio di stagione) in casa di un’Empoli che ha sì gli stessi punti in classifica delle rossoblù (due), ma che – come le magnolie – ha dovuto fare i conti con un calendario per nulla semplice, riuscendo però a mettere a lungo in difficoltà in esterna due big del calibro di Schio e Ragusa.

POSSIBILE PRIMIZIA Le toscane rientrano in quella cerchia di club contro cui le rossoblù non sono mai riuscite a trovare un referto rosa. Nella prima stagione della società campobassana in A2 (2017/18) la truppa di coach Mimmo Sabatelli cedette sia a Vazzieri (51-53 con il canestro decisivo per le ospiti arrivato a fil di sirena) che in terra toscana, motivo in più per provare ad invertire una serie. «Cedemmo per un episodio – ricorda lo stesso Sabatelli – dopo aver dato vita ad una gara di tutta sostanza e sfiorato quasi un’impresa. Ma parliamo di stagioni differenti e gruppi diversi. Con certezza, Empoli, in questi anni, ha fatto qualcosa di importante e dimostrato di poter affrontare qualsiasi avversaria senza remore, così come avvenuto peraltro anche in quest’avvio di campionato».

AL DI LÀ DEL CICLO Calendario alla mano, la trasferta empolese lancerà una sequenza di gare (le successive saranno con Battipaglia in casa, poi a Sassari e, infine, tra le mura amiche con Broni) in grado di dare un’indicazione più chiara sulle prospettive a medio termine del gruppo campobassano. «Sarebbe sbagliato però – ammonisce ancora Sabatelli – ragionare in prospettiva. Dovremo fare un passo alla volta. In questo momento i nostri pensieri devono essere tutti concentrati sulle toscane, formazione dalle qualità non indifferenti che potrebbe renderci la vita molto difficile. La speranza è quella di poter essere al completo, seppur nella consapevolezza di non essere fisicamente ancora al top a livello complessivo».

DETTAGLI TATTICI Nella fase di avvicinamento al match, per le magnolie c’è stata grande attenzione ai particolari e, nello specifico, tutte quelle situazioni che avevano creato problematiche, soprattutto in difesa, nelle prime tre sfide stagionali. «Ci siamo focalizzati sugli errori commessi – aggiunge il coach rossoblù – cercando di mettere in atto dei correttivi e di far emergere le nostre regole».

PERIMETRO ON FIRE Aspetti non secondari nell’incrocio con le empolesi che, soprattutto sul perimetro, possono contare su elementi del calibro dell’argentina Chagas e della statunitense Smalls. «Loro sono senz’altro terminali di rilievo con tanti punti nelle mani – prosegue Sabatelli – ma anche Mathias e Narviciute rappresentano degli elementi da tenere sott’occhio. Più in generale hanno a disposizione diverse soluzioni, motivo in più per fare attenzione tenendo gli occhi ben aperti».

ZOOM DIFENSIVO In tal senso, a livello di piano partita, le priorità nell’agenda dei #fioridacciaio hanno una declinazione legata al lavoro sotto il proprio canestro. «Dovremo cercare di limitare il loro gioco per non concedere canestri facili, cercando di non consentire loro di raggiungere un ampio bottino, come avvenuto domenica scorsa con Venezia. Contemporaneamente, dovremo avere la prontezza di creare loro delle difficoltà. Determinante sarà l’esecuzione dei singoli dettagli».

STAFF TECNICO La settimana di avvicinamento alla trasferta di Empoli ha peraltro portato con sé anche due variazioni nello staff tecnico. A supportare il tecnico rossoblù Mimmo Sabatelli tra gli assistenti ci sarà Vincenzo Di Meglio, mentre fungerà da preparatore fisico Walter Primavera. Di Meglio, già coordinatore del vivaio, entra ora a più stretto contatto con la prima squadra, forte di un curriculum di tutto rilievo. Il tecnico campano prende il posto di Andrea Anzini, cui la società rivolge il proprio ringraziamento per il lavoro svolto, formulandogli un caloroso ‘in bocca al lupo’ per il suo percorso di docente in Lombardia, a Bergamo. Il venafrano Primavera, già nello staff delle nazionali giovanili azzurre maschili e femminili, subentra a Gianni Colagiovanni, che il club ringrazia per il supporto dato al gruppo nel suo percorso di due stagioni con il team del capoluogo di regione.

RIFERIMENTI PRECISI La trasferta ad Empoli delle magnolie porterà le rossoblù sul parquet del PalaSammontana nella terza domenica del mese di ottobre con palla a due alle ore 18 e direzione di gara affiata al veronese Yang Yao, al pisano Marzulli e all’estense Ferrara. Il match, come la più parte dei confronti di A1, sarà trasmessa in esclusiva diretta streaming sulla piattaforma lbftv.it. Sul sito web della Lega Basket Femminile, invece, ci sarà il netcasting delle statistiche in real time.