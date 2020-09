Magnolia, al via la campagna abbonamenti con uno ‘spirito tenace’

Da lunedì a domenica la prelazione per gli abbonati dell’ultima stagione: dal 14 la seconda fase per tutti gli appassionati. Duecento i tagliandi al momento a disposizione

Spirito tenace. Un claim in grado di descrivere al meglio la passione che accomuna tutti i supporter La Molisana Magnolia Basket Campobasso, pronti – in un periodo di incertezza legato all’evoluzione della pandemia da Covid-19 – a far sentire con forza la propria vicinanza alla causa rossoblù.

Ed è appunto intorno a questo slogan che si sviluppa la campagna abbonamenti per la stagione 2020/21, la prima in serie A1 nella storia dei #fioridacciaio e dell’intero Molise. La campagna è stata lanciata nelle scorse ore sulla home del sito web del club (magnoliabasket.it). Per i tifosi e per le magnolie lo scenario di gara sarà quello griffato ‘La Molisana Arena’ in contrada Selvapiana, impianto al centro di lavori di restyling così da farne una vera e propria ‘bomboniera’.

DUE TRIBUNE In questa prima fase saranno complessivamente 200 (suddivisi sulle due tribune) i tagliandi messi a disposizione a partire da lunedì. Questo numero è legato alla previsione normativa del Dpcm del 7 agosto. Il club, però, ha formalizzato una precisa richiesta al governatore Toma ed ai competenti uffici regionali per poter avere a disposizione, sempre sulla scorta dei riferimenti normativi in materia, ulteriori posti. E, in caso di risposta positiva, saranno messi a disposizione i tagliandi che andranno a completare quella che sarà la capienza prevista in base alle normative di contrasto al Covid-19 (per chi entrerà nell’impianto sarà comunque necessario indossare la mascherina, oltre ad osservare il distanziamento sociale).

DOVE E COME La suddivisione degli attuali 200 abbonamenti prevederà 110 posti sulla tribuna ‘Monforte’ e 90 in quella San Giorgio. Per la Monforte – posti numerati – 60 saranno quelli centrali della Gold venduti ad un prezzo di 250 euro e con l’omaggio di una t-shirt e di una borraccia brandizzati Magnolia. Cinquanta, invece, quelli laterali che saranno acquistabili ad un prezzo di 200 euro con una t-shirt Magnolia in omaggio. I rimanenti 90 posti della tribuna non numerata San Giorgio saranno invece venduti a 150 euro.

CUSTOMER SERVICE Gli abbonamenti potranno essere prenotati attraverso il sito web magnoliabasket.it. Il successivo pagamento potrà avvenire o telematicamente o fisicamente. Per maggiori dettagli sarà possibile consultare l’infoline dedicata al numero 339/1914199.

DOPPIA FASE Due, nello specifico, le fasi previste: la prima di prelazione per gli abbonati della scorsa stagione da lunedì 7 a domenica 13 settembre, la seconda da lunedì 14 settembre sino alla prima decade di ottobre che riguarderà tutti sino all’esaurimento dei posti a disposizione.

BACK TO BACK Nel frattempo, sul versante strettamente agonistico, ci sono novità relativamente alla seconda e alla terza amichevole delle campobassane in vista della nuova stagione. Le magnolie, dopo il test a Battipaglia del 12 settembre, si disimpegneranno due giorni consecutivi (venerdì 18 e sabato 19) sul parquet di Ragusa (una delle big della massima serie), il venerdì con palla a due alle ore 19 ed il sabato con inizio della contesa alle 17.30.