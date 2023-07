Magnifico Mersal: secondo ai Campionati Italiani Assoluti di Atletica

Non finisce di stupire il giovane saltatore in lungo della VV Management di Isernia

Nella serata di domenica ha conquistato a Molfetta (BA) la medaglia d’argento nel salto in lungo ai campionati italiani assoluti, la più grande manifestazione di importanza nel panorama nazionale italiano.

Solo un olimpionico come Filippo Randazzo ( Ottavo a Tokyo) è riuscito a superarlo con la misura di 7,88 metri mentre il giovane italo-egiziano è arrivato a 7,69 metri al sesto salto.

Questo grande successo viene dopo il titolo italiano under 23 e il decimo posto agli Europei under 23 che si sono svolti in Finlandia il mese scorso.

Questo eccellente risultato ripaga l’atleta, la società del presidente Virgili e il suo allenatore di tutti i sacrifici fatti negli Usa ( Kareem studia e si allena nel college del Wyoming) , a Formia e al Cairo.