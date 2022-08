Avvistato questa mattina, da un automobilista di passaggio sulla provinciale Vandra, per Fornelli-Colli, un magnifico esemplare di giovane cervo. Sicuramente fuoriuscito dall’area protetta del Parco Nazionale, in cerca di cibo. Non sono rari negli ultimi tempi gli avvistamenti di orsi, cervi e anche lupi che, sempre più spesso, fanno escursioni nelle aree contigue del Pnalm.