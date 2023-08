Magnastoria, un mare di gente “sommerge” Isernia

Isernia, Magnastoria 2023 è iniziata puntualmente, alle venti, con il taglio del nastro da parte del governatore Roberti, affiancato dall’ideatore e promotore del popolare evento, Emilio Izzo. Dopo il via all’inizio della mega festa gastronomica, è stata imbandita una tavolata da un chilometro, da Piazza Carducci fino alla fine del centro storico. Una tavolata che ha radunato circa cinquemila persone, tutte impegnate a mangiare, bere, cantare e ballare (vedi video allegato). Insomma una enorme festa popolare, come non se ne ricordavano da anni a Isernia.

Una festa che ha visto divertirsi insieme migliaia di persone all’insegna della soddisfazione di ritrovarsi in comune e buttarsi alle spalle le amarezze della vita quotidiana. Una notte lunga e piena di sana volontà di fare festa e divertirsi. Una festa popolare. Edg