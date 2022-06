Torna Magnastoria, dopo due anni di stop dovuti al Covid, e torna con l’edizione 2022 detta della “rinascita”. Il centro storico di Isernia ha cominciato ad affollarsi nel tardo pomeriggio, con calma e tranquillità, grazie anche ad un’eccellente organizzazione curata alla perfezione. Circa cinquemila persone, questo l’afflusso di persone, per lo più giovani e comitive familiari che hanno mangiato e festeggiato fino a tarda ora. Una notte all’insegna dell’allegria e della rinascita dopo l’incubo del Covid. La tavolata, non continua, per motivi di sicurezza è partita dalla chiesa di San Pietro Celestino e si è allungata fino a piazza Celestino V, sostanzialmente tutto il centro storico per una lunghezza di circa un chilometro. Numerosi gli afflussi anche da fuori Isernia con persone arrivate da ogni centro della regione.

Magnastoria fa il "pieno" Isernia vive una notte magica (VIDEO E FOTO)