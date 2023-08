Magistratura molisana in lutto, è scomparso l’avvocato Paride de Paola

Per anni magistrato nel distretto del Molise, si è distinto per il rigore inflessibile nell’applicazione della legge. Tra le sue tante passioni la scrittura: è autore di diverse pubblicazioni

Il mondo della magistratura molisana esprime il suo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Paride de Paola, per anni magistrato nel distretto del Molise, nell’ambito del quale è stato prima procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Isernia poi consigliere pretore dirigente della stessa.

Uomo di cultura poliedrica, come magistrato si distinse per il rigore inflessibile nell’applicazione della legge, si legge in una nota dell’Associazione nazionale magistrati a firma del presidente Michele Russo e del segretario Nicola D’Angelo.

“Ho vissuto a Parma nel periodo del fascismo e della guerra – diceva de Paola in un’intervista rilasciata a Book Sprint edizioni a seguito della sua ultima opera pubblicata – lì ho conseguito la licenza liceale. Rimasto orfano sono stato accolto a Napoli nella casa dei miei zii, in quella città mi sono laureato in Giurisprudenza. Dopo aver partecipato ad un concorso ho prestato servizio nell’Ispettorato del Lavoro di La Spezia, a seguito di un altro concorso sono diventato magistrato di carriera, lavorando nelle sedi di Massa, Carpi, Modena, Santa Maria Capua Vetere ed infine di Isernia, in Molise.

Lasciata la magistratura, ho esercitato la professione di avvocato, svolgendo la mia attività anche in Cassazione. Fin dai tempi del liceo mi è piaciuto scrivere, volevo fare il giornalista e fondai il giornaletto di classe”.