Numeri importanti per l’arrivo della Befana a Larino in occasione dell’apertura di Magia delle Luci l’installazione luminosa più importante del basso Molise. Casetta di Babbo Natale, arrivo della vecchia signora sulla scopa. Un’emozione senza fine sia per gli adulti che per i tantissimi bambini che si sono riversati nel paese bassomolisano. Larino si conferma attrattivo per la magia delle luci che richiama tantissimi visitatori anche da fuori Molise.

