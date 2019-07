Maghi, gonfiabili, spettacoli e cartoni Pronta la Notte Bianca dei Bambini

REDAZIONE TERMOLI

Due spettacoli delle marionette di piazza Monumento totalmente gratuiti, Corso Nazionale trasformato in una pista da ballo per tutta la notte, giochi gonfiabili in piazza Sant’Antonio con la presenza di Mago Checco, il Belvedere dei Fotografi a disposizione dei Falconieri con i bimbi che potranno fare le foto con i falchi, il trenino che farà il tour del centro cittadino in maniera gratuita e piazza Duomo come un cinema all’aperto con la proiezione di un film della Walt Disney e laboratori per i bambini. Senza dimenticare lo spazio di lettura per i bambini dai 3 ai 6 anni organizzato in Largo Tornola, le mascotte e gli artisti di strada che allieteranno la passeggiata dei tanti che affolleranno il centro di Termoli. E’ stata presentata in sala consiliare la Notte Bianca dei Bambini, il primo degli eventi organizzati dal Comune di Termoli nell’ambito del cartellone dell’Estate Termolese. L’evento andrà in scena sabato dalle 19 all’1 di notte «anche se visto il successo dell’anno scorso siamo sicuri che si andrà avanti anche di più», ha affermato l’assessore Michele Barile in conferenza stampa accanto alla dirigente del settore, Carmela Cravero. Un programma ricco che prevede due spettacoli del teatrino delle marionette gratuiti alle 19.15 e alle 20.15 in piazza Monumento. Lungo Corso Nazionale tutta la notte ci sarà la baby dance, i trucca bimbi e i palloncini a cura dell’associazione Sorridere Sempre Onlus. Gonfiabili e la presenza del mago Checco, invece, in piazza Sant’Antonio. Presso il Belvedere dei Fotografi ci saranno le esibizioni di falconeria con la possibilità per i bambini di fare le foto con gli animali. «Ci sarà anche la presenza gratuita del trenino della Gtm che partirà da via Roma per fare il giro della città – ha affermato l’assessore Barile – mentre in piazza Duomo ci sarà il cinema Walt Disney con la proiezione di “Ralph spacca internet” del 2018 alle 21.30 e i laboratori per i bambini appena dopo la proiezione». Spazio di lettura per i bambini in largo Tornola organizzato dall’associazione “Nati per leggere” e riservato ai bambini dai 3 ai 6 anni «mentre lungo tutto il centro ci sarà la presenza di mascotte e artisti di strada che daranno caramelle a tutti i bambini». Una iniziativa importante, dal costo di poco più di 4mila euro a carico dell’amministrazione comunale, pensata per i più piccoli «ma siamo sicuri che si divertiranno anche i genitori. Vogliamo ringraziare la partecipazione delle associazioni e dei privati che non si sono tirati indietro nella realizzazione di questa tipologia di eventi che saranno tutti gratuiti, anche l’ingresso ai gonfiabili». Non ci sarà, invece, la navetta per arrivare in centro che era stata presente nelle manifestazioni dell’anno scorso. «Ci abbiamo pensato – ha affermato Barile – ma non c’era la possibilità per questo evento, invece sicuramente sarà presente quella dal cimitero al centro per i prossimi eventi come San Basso e Ferragosto».