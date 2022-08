Maggioritario Senato, Forza Italia offre a Lotito il seggio del Molise

Verso le elezioni del 25 settembre 2022

Ultimissime da Roma, l’anteprima più fresca sul totocandidato arriva direttamente dal tavolo nazionale del Centrodestra. Com’è noto, il seggio del maggioritario al Senato è stato assegnato a Forza Italia e questa mattina Repubblica, in un suo articolo su web e giornale, fa lo scoop: la candidatura in Molise è stata offerta al presidente della Lazio, Claudio Lotito, che nel 2018 fu già candidato per i Berlusconiani in Campania. Sarebbe stato lo stesso Tajani che avrebbe fatto l’offerta a Lotito. Quindi, come già anticipato dalle nostre colonne, il pericolo “candidature paracadutate in Molise” non è affatto sventato.