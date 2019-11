Maggioranza spaccata, Calenda: «Non sono contenta, speriamo in Babbo Natale»

«Toma dice che c’è super attivismo? Sarà la letterina per Natale»

Ieri, martedì 12 novembre, la maggioranza in consiglio regionale è andata nuovamente sotto in numerose votazioni. Segno evidente dei problemi che esistono all’interno della coalizione. «Bisogna ritrovare la necessaria unità – ha dichiarato ai nostri microfoni la consigliera Filomena Calenda – perché i risultati sono negativi e personalmente non sono contenta. C’è bisogno di un’inversione di rotta. Il presidente dice che c’è super attivismo? Forse è un dono che porterà Babbo Natale. Io vedo strade disastrate, reparti che chiudono e lavoro che non c’è».

