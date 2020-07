Maggioranza compatta, la sfiducia sarà respinta e mercoledì avvicendamento Marone-Romagnuolo

La pasionaria entrerà in Giunta al posto dell’esponente della Lega: possibile anche il passaggio di testimone tra Pallante e Di Baggio

“Una riunione di maggioranza tranquilla”. E’ stata definita così da molti consiglieri che abbiamo sentito questa sera al termine del summit che c’è stato in via Genova. “Un clima sereno e toni pacati”. Il che lascia presagire, come facilmente prevedibile e come più volte annunciato, che la mozione di sfiducia che arriverà domani mattina in Aula alle 9.30 sarà respinta. Voteranno tutti contro, ad eccezione di Michele Iorio che comunque non fa più parte da tempo della maggioranza.

Archiviata la mozione di sfiducia, inizierà il valzer di poltrone che abbiamo già descritto. Mercoledì il governatore revocherà l’incarico all’assessore della Lega Michele Marone e contestualmente firmerà il decreto di nomina per Aida Romagnuolo che entrerà a far parte dell’esecutivo con le stesse deleghe del suo predecessore. Sempre mercoledì, ma in questo caso usiamo ancora il condizionale, dovrebbe esserci il passaggio di testimone tra Quintino Pallante, che entrerà in Giunta, e Roberto Di Baggio che prenderà il posto di Sottosegretario. Su quest’ultimo aspetto sembrerebbero esserci ancora delle resistenze da parte di Forza Italia, ma la strada dovrebbe essere segnata. Gli ulteriori avvicendamenti ci saranno a novembre, quando bisognerà rinnovare l’Ufficio di presidenza. In Autunno ci sarà un’ulteriore staffetta tra Pallante e Micone: il primo andrà alla presidenza del consiglio e il secondo entrerà nell’esecutivo. Mena Calenda diventerà vicepresidente del Consiglio e Gianluca Cefaratti presidente della IV Commissione. D’Egidio andrà alla segreteria di presidenza, ruolo attualmente occupato dalla Romagnuolo. Inoltre il governatore redistribuirà le deleghe e una “pesante” dovrebbe andare ad Andrea Di Lucente, tra i più critici negli ultimi mesi e tra i “fondatori” del Polo Civico insieme a Micone.

Tutto è bene quel che finisce bene. Sarebbe ora, però, di iniziare a governare ed amministrare questa regione in un periodo storico drammatico per l’Italia e per il Molise in particolare. dim