Maggioranza, arriva l’aiuto di una ex Pd

Passa la variazione al bilancio al Comune di Isernia con 19 voti favorevoli, due contrari e un astenuto

Con una maggioranza abbastanza traballante, ma comunque largamente sufficiente, Giacomo d’Apollonio si vede approvare l’assestamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 nel corso della seduta d’urgenza del Consiglio comunale. Assente l’intero gruppo dei Popolari di Gianni Fantozzi, a conferma dei mal di pancia interni alla maggioranza, arriva a sorpresa il voto di Fabia Onorato, eletta nelle file del Pd, e attualmente nelle file del Gruppo Misto. Un via libera, il suo, giustificato con la natura tecnica del voto su variazioni di bilancio esclusivamente compensative. Al momento, le indiscrezioni che vorrebbero Fabia Onorato in avvicinamento ad altri gruppi non vengono confermate ufficialmente dalla diretta interessata. Ma la sensazione è che il sindaco possa contare su più di qualche ex oppositore pronto a dargli supporto, anche occasionale, proprio quando il centrodestra sembra traballare di più. Così d’Apollonio ha trovato ancora una volta i numeri in consiglio, a riprova della scarsa rappresentatività politica di una consiliatura che ha visto decine di salti della quaglia da una parte all’altra della barricata, con continui riposizionamenti all’interno di un Centrodestra che ha divorato tutti gli schieramenti, tanto che se oggi si deve parlare di minoranza, alla fine, su 32 consiglieri, ce ne sono solo due sicuri: la ex candidata sindaca Formichelli e il Grillino Bottiglieri. Dall’altra parte della barricata, gli atri trenta che si scambiano continuamente ruoli e rappresentanze, restando tutti sotto il tetto di un Centrodestra che continua a essere, ma solo a parole, di maggioranza e di minoranza. Una situazione paradossale, ma reale. L’assestamento ha visto spostare diverse poste in bilancio, soprattutto per i mancati arrivi dei cofinanziamenti regionali. Di contro, gli interventi inseriti in bilancio sono: 380mila euro per il Bando periferie, 50mila euro destinati alla realizzazione di un ascensore per disabili in una scuola a San Lazzaro; 40mila euro per la segnaletica stradale verticale; 40mila per la manutenzione della scuola Tagliente; 15mila per la manutenzione straordinaria delle strade comunali; 50mila euro per la videosorveglianza, anche se con una domanda finale senza risposta, ma la videosorveglianza non doveva realizzarla la Aj Mobilità?