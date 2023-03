Mafie, Musacchio: “L’indifferenza è terreno fertile per le infiltrazioni in Molise”

Il criminologo, nell’ambito dell’incontro organizzato dall’associazione “Cum Panis” nell’aula di Palazzo Norante a Campomarino, ha sottolineato l’importanza di ricordare le vittime e ha affrontato rischi e pericoli per la comunità locale

Nonostante la splendida giornata di sole c’è stata grande partecipazione all’incontro organizzato dall’associazione “Cum Panis” nell’aula di Palazzo Norante a Campomarino. Si è trattato di un momento particolarmente significativo e per molti aspetti profondo e toccante, soprattutto per alcuni ricordi del passato. Vincenzo Musacchio ha sottolineato l’importanza di tenere vivo il ricordo delle vittime di mafia. “Abbiamo un dovere morale verso i giovani per cui ciascuno di noi deve impegnarsi combattendo la mafia con la cultura e con la scuola, combattendo contro l’indifferenza e il silenzio”. Il criminologo ha tracciato le ultime evoluzioni delle mafie. Ha spiegato come anche il Molise sia interessato dal fenomeno mafioso. “E’ necessario che si parli di mafia e da qui che partono le scelte che si fanno: educazione, giustizia, politiche sociali, cultura della legalità e dell’informazione”. Così Musacchio ha riassunto i vari punti cardine dell’incontro, a cui va ad aggiungersi un altro elemento ormai ovvio per chiunque s’intenda di lotta alle mafie: il mafioso oggi si presenta con giacca, cravatta e smartphone. “Un imprenditore non fa più un accordo con un mafioso, ma con quello che per lui è un altro imprenditore che fa il suo stesso lavoro. Qui da noi in Molise l’indifferenza risulta il terreno più fertile per le mafie, capaci di approfittare di qualunque abbassamento della guardia, anche nei luoghi più insospettabili”. Molto toccante infine il ricordo di Antonino Caponnetto e delle storie di tutti quelli che, come lui, si sono messi in gioco contro la mafia. “Le strategie di lotta alle mafie hanno bisogno di ciascuno di noi”. Questa la frase più bella con cui si è concluso l’incontro.