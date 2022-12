Mafia, Nicola Morra in visita in Molise invita a fare attenzione

Sanità e gestione dei rifiuti sono questi i due ambiti che bisogna mettere sotto i riflettori per prevenire eventuali infiltrazioni mafiose in Molise.

A dirlo è Nicola Morra, ex presidente della commissione antimafia. Il senatore della scorsa legislatura oggi in visita alla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone.

La Regione descritta come un’isola felice, secondo Morra, se non è uno stereotipo poco ci manca. A due passi dal territorio molisano infatti sono fiorenti le attività criminali di camorra e sacra corona unita. Per questo motivo è necessario non abbassare la guardia e soprattutto continuare ad indagare in alcuni settori particolarmente sensibili.

Una prima volta per Morra ad Agnone accolto dal sindaco Saia e dai fratelli Marinelli, titolari della fonderai. Un’occasione anche per ribadire la necessità di puntare sull’artigianato e sull’alta formazione per evitare il definitivo tracollo delle aree interne.