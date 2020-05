Mafia, 91 arresti. C’è anche l’ex Grande Fratello molisano Santoianni

Associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, ricettazione, riciclaggio, traffico di droga, frode sportiva e truffa. Sono queste le ipotesi di reato a carico delle 91 persone arrestate questa notte nel corso di un blitz della Guardia di Finanza di Palermo che ha colpito i clan dell’Acquasanta e dell’Arenella. Tra i coinvolti c’è anche Daniele Santoianni, ex concorrente molisano della decima edizione del Grande Fratello, finito agli arresti domiciliari con l’accusa di fare da prestanome in una società per la vendita del caffè: avrebbe avuto, stando a quanto si legge sui media nazionali, un ruolo nel riciclaggio di soldi tra Palermo e Milano. Santoianni è originario di San Martino in Pensilis e all’epoca della partecipazione al GF era stato definito “lo Scamarcio del Molise” per la stressa somiglianza fisica con l’attore. Prima la laurea in new economy all’università di Miami e un passato da broker finanziario e pr di alcuni locali milanesi, poi la partecipazione al Grande Fratello che lo aveva fatto diventare famoso. L’inchiesta della Guardia di Finanza ha puntato l’attenzione sull’attività delle famiglie Ferrante e Fontana, famiglie di spicco di Cosa Nostra palermitana, svelando i presunti interessi dei clan negli appalti e nelle commesse sui lavori. A pesare, nella ricostruzione della Finanza, anche la situazione di mancanza di liquidità di molte attività commerciali dovuta al lockdown e alla crisi scatenata dal Covid-19.