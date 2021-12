Maestri e scuola di sci, 178mila euro di ristori per il calo di fatturato: ecco i riparti

Il nuovo intervento economico varato dalla Giunta regionale a sostegno del comparto produttivo che ha subito le perdite a causa dell’emergenza Covid-19

Nuovo intervento economico della Giunta regionale a sostegno del comparto produttivo legato al turismo invernale.

Nella riunione tenutasi ieri sera, la Giunta regionale ha approvato lo schema di riparto dei ristori per i Maestri di sci e le Scuole Sci del Molise, in base alla legge nazionale del 21 maggio 2021, n. 69, recante le misure urgenti in materia di sostegno alle imprese.

Dei 40 milioni di euro a livello nazionale in favore dei Maestri di sci iscritti negli appositi Albi professionali, alla Regione Molise sono stati assegnati € 178.384,05, calcolati sulla base del numero dei Maestri di Sci iscritti all’albo professionale regionale, pari a n. 68.

Ecco come saranno ripartiti i fondi

Ieri sera la Giunta regionale ha approvato tre piani di riparti per il settore: una quota fissa ad ognuno dei Maestri di Sci.

Una quota fissa alle Scuole Sci come sussidio per le spese di funzionamento delle Scuole stesse.

La terza destinata ai Maestri di Sci in base alle perdite di fatturato subite durante l’emergenza Covid in raffronto alle annualità fiscali 2017, 2018 e 2019.

“Dopo aver individuato i comprensori sciistici che saranno destinatari dei ristori previsti per le imprese turistiche invernali molisane, pari a 660 mila euro” afferma l’assessore Cotugno “la Giunta regionale ha approvato lo schema di riparto degli ulteriori 178 mila euro che andranno ai Maestri e alle Scuole di Sci.

Per il comparto degli sport invernali la crisi dovuta all’emergenza sanitaria ha avuto un impatto drammatico, con gli impianti chiusi per tre stagioni e perdite ingenti.

La misura economica approvata in Giunta ha l’obiettivo di ristorare una parte delle perdite subite dalle Scuole e dai Maestri, e il nostro intervento, sull’intero comparto produttivo del turismo invernale, è stato immediato. Di questo non posso che essere soddisfatto!”