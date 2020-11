Da oggi, 6 novembre, anche la 2^ B e la 2 C^ della scuola primaria di via Po ha attivato la didattica a distanza. A risultare positiva al Coronavirus è una maestra della scuola. A renderlo noto è stata la dirigente scolastica, dell’Istituto Comprensivo Difesa Grande, Luana Occhionero. Il provvedimento resterà in vigore fino a nuova comunicazione da parte dell’Asrem.