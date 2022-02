Madre esemplare, il ricordo del figlio

di Maria Saveria Reale

Sempre vivo il ricordo della mamma nella mente del figlio Michele Tartaglia, che, in occasione della ricorrenza della sua dipartita, avvenuta l’11 febbraio 2006, vuole esprimere il suo sentimento di profonda gratitudine e ammirazione per i tanti sacrifici fatti dalla madre in tutta la sua vita per portare avanti la famiglia.

“Una madre esemplare – afferma Michele – che ha lasciato in particolare ai suoi cari, alle nipoti Barbara, Antonia, Annamaria, ai 6 pronipoti e a chi l’ha conosciuta una testimonianza di donna laboriosa, semplice ed onesta”.

Annantonia Mastrovita nata a Sant’Elia a Pianisi il 13 settembre 1905 da Michele e Lucia era la prima di sette figli. La giovane morte del padre ha condizionato la sua esistenza in maniera inevitabile, dovendo aiutare la madre ad accudire i fratellini. Aveva imparato da ragazza “l’arte del pane” dai genitori e lavorava instancabilmente per assolvere al dovere di figlia primogenita. Dedizione e incondizionato impegno per la famiglia profusi anche dopo il matrimonio con Domenico Tartaglia, emigrato per 30 anni all’estero, prima in Venezuela, poi in Argentina, Australia, infine in Africa ed India. I figli Marco e Michele attendevano con ansia il ritorno del padre e non facevano mancare aiuto ed affetto ad una madre che si prodigava giorno e notte per la loro crescita, non potendo contare sulla presenza della importante figura paterna. Oltre al forno, Annantonia lavorava nei campi per la semina e mietitura del grano e curava l’orto di casa per poter consumare cibi freschi e genuini.

Michele ha conservato intatto, nel locale seminterrato di casa, l’antico forno a paglia. Ripensa spesso alla fatica quotidiana di passare u munnuu per pulire il forno con panni bagnati, ai carichi di paglia trasportati dalla madre per alimentare il fuoco. Ripensa al suo gentile modo di interloquire con i santeliani, senza mai far intravedere tristezza o scoraggiamento di fronte ai tanti problemi.

Un grande evento è stato organizzato dai familiari nel 2005 per festeggiare i cento anni di Zia Annantonia, a cui ha partecipato l’intera comunità. Alla cerimonia religiosa tenutasi nel Convento ha fatto seguito quella civile nel palazzo municipale. L’allora parroco, Padre Rinaldo Totaro, ha tessuto le lodi di una donna cortese e di tempra forte che non si è mai risparmiata per la sua famiglia, affrontando senza timore privazioni e difficoltà. L’allora Sindaco, Raffaele Falcone, ha ricevuto in Municipio la festeggiata rendendo onore alla cittadina santeliana che ha mantenuto la sua .

Grande è la nostalgia di Michele per la mancanza della sua carissima madre ma nessun rimpianto nel suo animo per averla assistita con amore negli ultimi anni della sua vita, assicurandole un supporto sicuro.