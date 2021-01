Madre di tre figli occupa una casa popolare durante i funerali dell’anziana che la abitava. Due operai nei guai

Due campobassani nei guai per aver aiutato una giovane mamma con tre figli ad occupare una casa popolare mentre si svolgeva il funerale della 85enne ex-assegnataria dell’alloggio. È accaduto a Benevento, una storia incredibile e paradossale, da film comico, “specchio” del grado di disperazione e bisogno sociale in cui in tanti ancora oggi vivono. Lei, una mamma di 27 anni, è stata denunciata dalla Polizia Municipale di Benevento per invasione di edificio pubblico e danneggiamento. La donna, insieme con i suoi tre figlioletti di 8, 6 e solo un anno, ha occupato un alloggio del Comune nel Rione Ferrovia di Benevento. Per accedere alla casa popolare è stato necessario l’intervento di due operai provenienti da Campobasso, un 54enne e un 20enne, che hanno provveduto a scardinare la serratura della porta d’ingresso dell’abitazione, appena chiusa dai parenti di un’anziana, di cui si stavano celebrando i funerali. Ai due operai, padre e figlio, è stata sequestrata pure l’auto, una Renault Espace, con la quale erano arrivati da Campobasso, perché sprovvista di copertura assicurativa. Anche loro sono stati denunciati per lo stesso reato commesso dall’occupante abusiva. Ai due anche la sanzione amministrativa di 400 euro a testa per essersi spostati dal Molise in Campania senza giustificazione, al fine di commettere un reato. Momenti di tensione si sono vissuti quando sono arrivati sul posto una trentina di parenti della deceduta, reduci dal funerale, che volevano cacciare con la forza dalla casa occupata la donna madre di tre figli. Solo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri ha scongiurato conseguenze più gravi, riportando la calma.