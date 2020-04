Madonna Incoronata, il programma delle celebrazioni

Santa Croce di Magliano. La Parrocchia Sant’Antonio di Padova annuncia le celebrazioni di devozione alla Madonna Incoronata, in occasione della festa dell’ultimo sabato di aprile.

Da Mercoledì 22 a venerdì 24 aprile il Triduo alla Madonna farà da prologo alla Santa Messa di sabato 25 aprile che sarà presieduta dal Vescovo, Mons. Gianfranco De Luca.

Tutte le celebrazioni si terranno presso la Chiesa di San Giacomo Apostolo, rigorosamente a porte chiuse, visibili da quanti vorranno seguirle in diretta, sulle pagine Facebook del Comitato Feste e del Network No Comfort Zone.

Causa le pesanti restrizioni per la nota emergenza sanitaria, la tradizionale benedizione degli animali è annullata, così come la processione per le vie del paese con la statua della Madonna.

Programma celebrazioni

Mercoledì 22 aprile 2020

Triduo alla Madonna

h 18.30 | Santo Rosario, a seguire Celebrazione Eucaristica

Giovedì 23 aprile 2020

Triduo alla Madonna

h 18.30 | Santo Rosario, a seguire Celebrazione Eucaristica

Venerdì 24 aprile 2020

Triduo alla Madonna

h 18.30 | Santo Rosario, a seguire Celebrazione Eucaristica

Sabato 25 aprile 2020

h 11.00 | Santa Messa presieduta dal Vescovo, Mons. Gianfranco De Luca

h 18.30 | Santo Rosario, a seguire Santa Messa